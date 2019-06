Transferfi in Singapur will die Stromnetze revolutionieren. Übertragung von Strom auf große Distanz mit Radiowellen statt mit Kabeln.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Winkler

Im "Block 71", dem größten Start-up-Inkubator Südasiens an der National University of Singapore, lassen Aashish Mehta und Mohammad Reza Vedady ihren Visionen Lauf: "Wir wollen etwas Revolutionäres, mit Impact auf die Welt: immer und überall Strom für jedermann mit drahtloser Übertragung mit Radiowellen - statt teurer und anfälliger Kabelnetze. Das mag futuristisch klingen, aber 1970 klangen Videoanrufe auch magisch", erklärten die Gründer von Transferfi (TFI) jüngst am Rande einer Wirtschaftsmission mit WKO-Präsident Harald Mahrer in Singapur.