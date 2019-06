Facebook

Landesrat Sebastian Schuschnig © KLZ/Weichselbraun

Der neue Kärntner Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP), enger vertrauter von Sebastian Kurz, setzt offenbar massiv auf das Thema Wasserstoff als Antriebsform der Zukunft. Nachdem er jüngst auf einer Pressekonferenz zum öffentlichen Verkehr und in der Vorwoche auch auf der Mobilitätsenquete im Kärntner Landtag Wasserstoff als nachhaltige Energieform für Fahrzeugantriebe forciert hat, kündigte er am Mittwoch einen "Kärntner Wasserstoffgipfel" für den Sommer an. Zugleich erklärte er eine noch nicht näher definierte "Kärntner wasserstoff-initiative" für eröffnet und forderte die Erstellung einer "Kärntner Wasserstoff-Strategie" ein. Die Grazer Wasserstoff-Forschungsgesellschaft HyCentA GmbH, die bereits bei der jüngsten Enquete vertreten war, werde die Initiative wissenschaftlich begleiten.