Um 1,1 Milliarden Euro Siemens baut neue Züge für die russische Bahn

Milliardenauftrag für Siemens-Zugsparte aus Russland: Die Russische Eisenbahn (RZD) hat bei Siemens weitere 13 Hochgeschwindigkeits-Züge bestellt. Das Auftragsvolumen betrage 1,1 Milliarden Euro und umfasse auch die Instandhaltung der Züge für 30 Jahre, teilte Siemens am Freitag in München mit. Ein Großteil der Züge soll in Krefeld gebaut werden.

Die zehnteiligen Velaro-Züge - sie ähneln den deutschen ICE-Zügen - sollen auf der 650 Kilometer langen Strecke zwischen Moskau und Sankt Peterburg verkehren. Die russische Bahn hatte ab 2006 bereits 16 Velaro-Züge bei Siemens bestellt.