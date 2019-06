Facebook

Bevor morgen, Donnerstag, das Fifteen Seconds Festival offiziell startet, ging am Mittwochabend im Styria Media Center die "Opening Ceremony" über die Bühne. Alexis Johann (Styria Content Creation / FehrAdvice & Partners) sprach dabei mit Barbara Agus (Times Inc.), Joey Marburger (The Washington Post) und Fergus Bell (Dig Deeper Media).