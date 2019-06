Facebook

Der Verwaltungsrat des französischen Autobauers Renault will am Mittwoch weiter über das Fusionsangebot des italienischen Konkurrenten Fiat Chrysler beraten. Das Gremium habe beschlossen, die Möglichkeit eines solchen Zusammengehens weiter mit Interesse zu prüfen und die Diskussion darüber fortzusetzen, teilte Renault am Dienstagabend mit.

Insidern zufolge hatten Fiat Chrysler und die französische Regierung vorher einen Kompromiss über die künftige Beteiligung des Staates an Renault gefunden und damit die Grundlage geschaffen für den Start formeller Gespräche.

Fiat Chrysler hat Renault kürzlich einen gut 30 Milliarden Euro schweren Zusammenschluss vorgeschlagen. An Renault ist der französische Staat mit 15 Prozent beteiligt.