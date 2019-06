Facebook

Der Standort Kärnten - hier ein Bild vom Spatenstich für die neue Infineon-Fabrik - soll professionell vermarktet werden © KLZ/Markus Traussnig

Seit einem Jahr schon bemüht sich die Landesregierung, in Kärnten ein Standortmarketing zu installieren. Die Marke Kärnten, bisher vor allem touristisch getrommelt, soll auch Attraktivität für Betriebe und Mitarbeiter ausstrahlen. Am Mittwoch soll der „Lenkungsausschuss“, dem die Spitzen der Landesregierung angehören, erste Projekte beschlossen haben. Was genau, bleibt bis zur Regierungssitzung am Dienstag geheim, erklärt Andreas Schäfermeier, Sprecher von LH Peter Kaiser.