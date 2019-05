Berufsorientierung Warum das Grazer Talentcenter in Rio im Rampenlicht steht

Facebook

Im Herbst 2016 eröffnet: Das Talentcenter in Graz © WK/Frankl

Auch wenn sich die Konjunktur zuletzt etwas eingetrübt hat, in vielen Branchen ist der Mangel an verfügbaren Fachkräften nach wie vor die größte Herausforderung. Auch das Besetzen offener Lehrstellen fällt vielen Betrieben nicht leicht. Eine der Ursachen liegt auch darin, dass es bereits bei der Berufsorientierung Defizite gibt. Sowohl, was die enorme Vielfalt der rund 200 Lehrberufe in Österreich betrifft, als auch, was die Kenntnis der eigenen Stärken und Talente angeht. Eine Antwort auf diese beiden Schlüsselfragen bietet seit Herbst 2016 das Talentcenter der steirischen Wirtschaftskammer.

Die „Rendite“ kann sich sehen lassen, einschließlich des letzten Schuljahrs wurden schon 10.000 der umfangreichen Kompetenzchecks mit Jugendlichen durchgeführt. Die hohe Nachfrage hat bereits eine, also der Testplätze, nach sich gezogen.