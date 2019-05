Facebook

Kleinster Lautsprecher der Welt © (c) Thomas Roessler

Der steirische Mikrolautsprecher-Hersteller USound hat nach einem US-Investment über 20 Millionen Dollar (17,66 Millionen Euro) im November des Vorjahres nun weitere 10 Millionen Dollar (8,93 Millionen Euro) aufgestellt. Das Unternehmen mit Sitz in Graz entwickelte laut eigenen Angaben den "kleinsten Lautsprecher der Welt", brachte ihn zur Marktreife und schützte ihn mit über 150 Patenten. Kostenlos abonnieren Mehr steirische Wirtschaftsgeschichten im kostenlosen Primus-Newsletter der Kleinen Zeitung.

Jetzt hier abonnieren Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, kommen rund 8 Millionen Dollar vom Investoren-Netzwerk von eQventure. Die restlichen rund 2 Millionen Dollar dürften wegen einer EU-Förderung hinzugerechnet werden, zu der aber noch keine Details gesagt werden könnten. Das Geld fließt in den Mikrolautsprecher, der im dritten Quartal 2019 für einzelne Kunden erhältlich sein soll. USound wurde 2014 gegründet und hat derzeit mehr als 50 Mitarbeiter.

Verlängerte Akkulaufzeit

Die zusätzlichen Mittel fließen in die Entwicklung der nächsten

Generation von MEMS-Mikrolautsprechern - ein Fokus liegt auf der Akkulaufzeit. Die aktuelle Generation von USound bietet laut Unternehmen bereits jetzt "eine mehr als 50 Prozent längere Akkulaufzeit für drahtlose Kopfhörer im Vergleich zu Systemen mit elektrodynamischen Lautsprechern". Die bald verfügbare nächste Generation werde "einen innovativen Energierückgewinnungsverstärker integrieren, der das USound-System zum fortschrittlichsten und kompaktesten Mikro-Audiosystem auf dem Markt machen wird". Das werde den Stromverbrauch des Geräts erheblich senken "und ermöglicht bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit für Anwendungen wie True-Wireless-Kopfhörer und andere tragbare Geräte", wird betont.