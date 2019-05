Ab heute werden – nach und nach – die neuen 100- und 200-Euro-Scheine mit verbesserten Sicherheitsmerkmalen in Umlauf gebracht.

Neue 100- und 200-Euro-Scheine © (c) APA/dpa/Boris Roessler (Boris Roessler)

Die Druckmaschinen laufen auf Hochtouren. Rund 2,3 Milliarden Stück der neuen 100-Euro-Banknote sowie weitere 700.000 Zweihunderter wurden für den heutigen „Tag X“ produziert. Davon übrigens jeweils gut 55 Millionen Stück auch in Österreich. Ab heute werden die neuen Euro-Scheine von den Notenbanken der Euro-Zone nach und nach ausgegeben. Bis man als Konsument tatsächlich die ersten neuen 100er und 200er in Händen hält, kann es also noch dauern.