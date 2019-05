Facebook

Markus Stadlmair, Julian Jank, Johannes Schuster ©

Fluglinien haben wenige Infos, was in drei Stunden auf einem Flughafen passiert“, erzählt Johannes Schuster. Gemeinsam mit Julian Jank und Markus Stadlmair will Schuster das schnellstmöglich ändern, nicht zuletzt dafür gründeten die drei das Unternehmen Aeroficial Intelligence. Ihr oberstes Ziel: vermeintlich unvorhersehbare Entwicklungen im Flugverkehr planbar machen. In weiterer Folge sollen dadurch Engpässe am Rollfeld und „Abflugsstau“ verhindert werden.