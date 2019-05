Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neuer sechsgeschoßigen - architektonisch äußerst markanten - Bürokomplex © Redwave

Die Geschichte nahm 1997 mit gerade einmal sieben Mitarbeitern in der Weizer Straße unter der Geschäftsführung von Heinrich Fuchs und mit viel Expertise von Wolfgang Binder und Heinrich Fuchs in Gleisdorf ihren Ausgang. Mittlerweile zählen die Marken Redwave und BTW Plant Solution mehr als 100 Beschäftigte - und unterhalten auch Niederlassungen in Amerika, Deutschland, China und Singapur. Das Herz schlägt aber nach wie vor in der Steiermark, dem Wachstum der vergangenen Jahre wurde nun auch baulich Rechnung getragen. Am Donnerstag eröffneten die Spezialisten für Recycling- und Aufbereitungsanlagen, die Teil der BT-Wolfgang Binder GmbH sind, in Brodersdorf (Gemeinde Eggersdorf bei Graz) ihren neuen, sechsgeschoßigen - architektonisch äußerst markanten - Bürokomplex. Gut fünf Millionen Euro wurden investiert.