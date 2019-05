Vietnam, Saigon Vietnam-Auto von Magna ist erst der Anfang

VinFast Car läuft im Juni vom Fließband in Hai Phong. Warmherzige sozialistische Grüße an Kurz. Vietnams Regierungschef sieht „Luft nach oben“ bei Handel.

Der Vinfast Lux SA2.0 © charliemagee.com

Kaum ein Durchkommen im schwülen Monsunregen in der Acht-Millionen-Hauptstadt Hanoi. Hier und im noch viel stärker pulsierenden Saigon werden sich durch das Mopedgewühl schon bald die ersten in Vietnam selbst erzeugten Autos durchschlängeln. Ab Juni werden die ersten Fahrzeuge von VinFast vom Band laufen. Entwickelt wurden die ersten beiden Modelle mit BMW-Lizenz von Magna in Graz, die Motoren von den Spezialisten von AVL List. „Wir planen eine mögliche Jahresproduktion von 200.000 Fahrzeugen“, So VinFast-CEO Jams Benjamin Deluca zur Kleinen Zeitung. „Die Zusammenarbeit mit Magna ist phänomenal und mehr als eine Partnerschaft. In zwei Jahren gemeinsamer Entwicklungsarbeit sind wir wie eine Familie geworden. Wir haben das Unmögliche wirklich gemacht.“ Magna-Manager Kurt Bachmaier freut sich „über eine grandiose gemeinsame Arbeit und ein Auftragsvolumen von bereits bisher über 100 Millionen Euro.“ Doch das sei erst der Anfang, das weitere Potenzial sei groß.

