Organisiert werde die simulierte Cyber-Attacke von der französischen Zentralbank, sagte deren für Finanzstabilität zuständige Direktorin Nathalie Aufauvre in Paris auf einer Konferenz.

In dem Test soll simuliert werden, dass eine in der Finanzwirtschaft häufig genutzte technische Komponente mit schädlicher Software infiziert wird. Laut der Notenbank-Direktorin ist dies die erste derartige grenzüberschreitende Übung in der Gruppe der G7-Staaten, zu der in Europa unter anderem Frankreich, Deutschland und Italien zählen.

24 Behörden mit dabei

Spätestens seit dem spektakulären Beutezug von Hackern in Bangladesch Anfang 2016 steht das Thema Cybersicherheit weltweit ganz oben auf der Agenda von Finanzaufsehern und Zentralbanken.

Damals hatten Cyber-Kriminelle bei der Notenbank des asiatischen Landes mehr als 81 Millionen Dollar (72 Millionen Euro) gestohlen. Laut einer unlängst veröffentlichten Studie von IBM entfallen rund ein Fünftel aller Hackerangeriffe auf die Finanzwirtschaft.

An der dreitätigen Simulation nehmen 24 Behörden des Finanzsektors teil, darunter Zentralbanken, Ministerien und Finanzaufseher. Auch Vertreter der Privatwirtschaft sind dabei.