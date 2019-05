Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Finanzminsiter Hartwig Löger und Bundeskanzler Sebastian Kurz bei der Präsentation der Steuerreform © APA/HERBERT NEUBAUER

Die Steuerreform der Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz soll bekanntlich in mehreren Stufen erfolgen. Der letzte Schritt soll 2022 die Senkung der Körperschaftssteuer (KöSt) von 25 auf 23 Prozent und in weitere Folge auf 21 Prozent sein. Kritiker der Regierung sehen darin eine "Geschenk an die Konzerne". Denn die Körperschaftssteuer müssen in Österreich nur Kapitalgesellschaften zahlen, also Aktiengesellschaften (AG) oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH). Einzelunternehmer zahlen hingegen Einkommenssteuer, die der Lohnsteuer auf Arbeitnehmerseite entspricht und auch gleich gestaffelt ist.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.