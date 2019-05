Kommission erwartet 2019 Plus von 1,5 Prozent für Österreich, für 2020 bleiben 1,6 Prozent aufrecht. Eurozone wächst heuer mit 1,2 Prozent, EU mit 1,4 Prozent Plus.

Wirtschaft wächst weiter, aber langsamer © dpa/dpaweb

Die EU-Kommission hat am Dienstag ihre Wachstumsprognose für Österreich, die Eurozone und die gesamte Europäische Union leicht gesenkt. Die EU-Behörde erwartet für 2019 nur mehr ein Plus von 1,5 Prozent in Österreich, im Februar hatte die Kommission noch mit 1,6 Prozent gerechnet. Für 2020 hält die EU-Kommission unverändert ein Plus von 1,6 Prozent für Österreich aufrecht.

Eurozone wächst noch weniger

Die Wirtschaft der Eurozone wird dagegen heuer nur 1,2 Prozent wachsen, erwartet die EU-Kommission. Im Februar hatte sie noch 1,3 Prozent vorausgesagt. Für 2020 rechnet die Kommission mit 1,5 Prozent Wachstum im Euroraum - anstatt 1,6 Prozent in der Winterprognose. Für die gesamte EU sagt die EU-Kommission für 2019 ein Plus von 1,4 Prozent voraus und für 2020 1,6 Prozent - anstatt 1,5 und 1,7 Prozent im Februar.