Service Förderungen, Garantien: Experten beantworten Leserfragen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) sitthiphong - stock.adobe.com

E-Mobilität: „Förderung gibt es nur mit Ökostrom“

Was muss man bei der E-Mobilitätsförderung für Betriebe beachten?

Ute Teufelberger, Bundesverband Elektromobilität: Mit der neuen Aktion der Regierung und der Autoimporteure wird die Anschaffung von E-Autos oder Pkw mit Brennstoffzellen mit 3000 Euro gefördert, für Autos mit Plug-in-Hybrid-Antrieb sowie Range Extender gibt es 1500 Euro. Die Unterstützung gilt für 2019 und 2020 und setzt sich aus dem E-Mobilitätsbonusanteil der Autoimporteure und der E-Mobilitätsförderung des Umweltministeriums zusammen. Die vollelektrische Reichweite muss mindestens 50 Kilometer betragen. Der Brutto-Listenpreis (ohne Sonderausstattung) darf 60.000 Euro nicht überschreiten. Achtung: Die Förderung gibt es nur bei der Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern. Die Einreichung verläuft zweistufig. Schritt 1: Registrierung (Infos: umweltfoerderung.at), Schritt 2: Antragstellung. Nach der Online-Registrierung müssen Sie innerhalb von 24 Wochen den Antrag gestellt haben. Für das Förderansuchen benötigen Sie: Rechnung oder Leasingvertrag (nicht älter als sechs Monate), das unterzeichnete Formular zur Förderungsabrechnung, die Zulassungsbescheinigung sowie eine Bestätigung über den Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energieträgern.

Garantieübernahmen: „Risiko tragen,wo sich die Bank schwertut“

Wie sieht eine Garantieübernahme durch das aws im Detail aus und welche Voraussetzungen müssen von Jungunternehmen dafür erfüllt werden?

Kurt Leutgeb, Austria Wirtschaftsservice (aws): Gerade bei jungen Unternehmen (vom Start bis zum 6. Jahr) ist die Finanzierung mit einem Bankkredit besonders herausfordernd. Kreditsicherheiten fehlen, es gibt noch keine herzeigbare Unternehmenshistorie und die Ertragslage ist meist noch nicht gefestigt. Die Bank muss daher auf die Planzahlen und den Businessplan zurückgreifen. Hier kann die aws mit einer Garantie für einen Bankkredit die nötige Sicherheit liefern. Die aws ist es gewohnt, sich mit dem Unternehmenskonzept und den Marktchancen eines jungen Unternehmens auseinanderzusetzen und auch dort Risiko zu tragen, wo eine Bank alleine sich schwertut. Wesentlich für die aws ist neben der Geschäftsidee vor allem das Management-Team bzw. die Eigentümer eines Gründungsunternehmens. Das Zusammentreffen von fachlich-technischem Know-how mit kaufmännischer und Vertriebs-Expertise ist der Idealfall, der eine Garantieübernahme durch die aws leichter macht. Wenn dann noch eine Mindestausstattung an Eigenkapital vorhanden ist, stehen die Chancen auf eine aws-Garantie sehr gut.

Gewerbeimmobilien: „Fixkosten möglichst niedrig halten“

Wir sind ein noch sehr junger und kleiner Produktionsbetrieb und jetzt erstmals auf der Suche nach einer eigenen Gewerbeimmobilie, die wir mieten möchten. Was muss unbedingt beachtet werden?

Franz Kerber, Vorstand Steiermärkische Sparkasse: Grundsätzlich ist in diesem Fall professionelle Beratung zu empfehlen. Für ein junges Unternehmen, das voll in der Entwicklung steckt, ist es immer ratsam, Fixkosten aus einer Immobilie heraus oder etwa auch aus einem Fuhrpark möglichst niedrig zu halten. Denn ein Betrieb in der Wachstumsphase kann sehr rasch wieder in die Situation kommen, in der die Immobilie größenmäßig in der Form nicht mehr passt. Daher sind Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auch bei der Wahl einer Gewerbeimmobilie von Anfang an mit zu bedenken. Wenn man längerfristig mit einer Immobilie plant, spielen laufende Kosten natürlich eine zentrale Rolle, das sind vor allem die Energiekosten, aber etwa auch die Kosten, die entstehen, wenn man in einem Gebäude wachsen möchte. Etwaige Möglichkeiten für eine Vergrößerung oder für entsprechende Umbauten und Adaptionen sollten in den Planungen ebenfalls von Beginn an bedacht werden. Die Raumstruktur sollte möglichst beweglich gehalten werden, denn mit der Betriebsgröße steigt auch der Organisationsbedarf.

Regelmäßig beantworten auf dieser Seite Experten aus unterschiedlichen Branchen aktuelle Fragen. Haben Sie auch ein Anliegen? wirtschaft.graz@kleinezeitung.at