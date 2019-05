Reisende können sich über den Preiskampf freuen, in den Bilanzen der Fluglinien hinterlässt er tiefrote Spuren. Flugtickets sind binnen eines Jahres um 20 Prozent billiger geworden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

AUA-Flugzeug am Flughafen Wien © Flughafen Wien AG/Boensch

Für Lufthansa-Konzernboss Carsten Spohr sind Flugtickets um neun Euro und darunter schlicht ein „ökologischer und ökonomischer Wahnsinn“, wie er Mitte März im Rahmen der Bilanzpräsentation wissen ließ. Dass in den vergangenen Monaten – insbesondere in Europa – ein Preiskampf der Sonderklasse tobt, spiegelt sich aber auch in den Unternehmenszahlen von Europas größtem Luftfahrtkonzern wider. Denn der Trend ist klar: Die Treibstoffpreise steigen, die Ticketpreise sinken.