Das Ceta-Abkommen hat zu einer breiten Diskussion über Handelsabkommen geführt © APA/ROLAND SCHLAGER

Das CETA-Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada ist mit EU-Recht vereinbar. Zu diesem Schluss kommt der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem am Dienstag veröffentlichten Gutachten. Belgien hatte den EU-Gerichtshof um Klärung ersucht, insbesondere zu dem in dem Abkommen enthaltenen Mechanismus zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten (ISDS), den viel kritisierten Schiedsgerichten für Investoren.

Das Abkommen sieht die Errichtung eines Gerichts und einer Rechtsbehelfsinstanz sowie auf längere Sicht eines multilateralen Investitionsgerichtshofs vor. Es ist geplant, ein Investitionsgerichtssystem (Investment Court System, ICS) zu schaffen. CETA war im September 2017 vorläufig in Kraft getreten. Damit fallen Zölle auf 98 Prozent aller Produktgruppen weg, die zwischen der EU und Kanada gehandelt werden. Belgien hatte das Abkommen wegen des Widerstands aus der Region Wallonie anfänglich nicht mitgetragen, dann aber doch unterzeichnet und ein Gutachten vom EuGH verlangt.

Unterschrift fehlt

In Österreich hat Ceta im Juni des Vorjahrs zwar die letzte parlamentarische Hürde genommen, das Gesetz liegt aber dennoch gewissermaßen auf Eis, weil noch die Unterschrift von Bundespräsident Alexander Van der Bellen fehlt. Dieser wollte mit seiner Unterschrift solange zuwarten, bis endgültig geklärt ist, ob Ceta mit EU-Recht konform geht.

Der Generalanwalt des EuGH, Yves Bot, hat sich Ende Jänner in seinem Schlussantrag indes bereits festgelegt. Aus seiner Sicht sei Ceta mit Unionsrecht vereinbar. Die Zuständigkeit des für diese Streitfälle vorgesehenen Gerichts sei "eng begrenzt", hieß es in Bots Schlussanträgen. Die Garantien, mit denen die Einrichtung des Streitbeilegungsmechanismus versehen sei, seien "hinreichend". Die Zuständigkeit des Gerichts sei eng begrenzt und bestehe darin, "den geschädigten Investoren im Fall eines Verstoßes gegen die einschlägigen Bestimmungen des Abkommens durch eine Vertragspartei eine Entschädigung zuzuerkennen".

Zudem sei dieses Gericht nicht befugt, "eine Maßnahme, die es für mit dem Abkommen unvereinbar halten sollte, aufzuheben oder die Anpassung dieser Maßnahme anzuordnen", erklärte Bot. Der Streitbeilegungsmechanismus berühre auch nicht die Aufgabe der nationalen Gerichte, "eine effektive Anwendung des Unionsrechts zu gewährleisten".

Kritiker geben nicht auf

Die globalisierungskritische Organisation Attac will sich von dem Urteil nicht entmutigen lassen. Sie fordert vielmehr, dass solche Schiedsgerichte aus allen EU-Handelsverträgen gestrichen werden. "Wie zahlreiche Fälle zeigen, schränken sie den politischen Handlungsspielraum von Regierungen für dringend notwendige Maßnahmen zum Schutz des Klimas, von ArbeitnehmerInnen und für die Verringerung von Ungleichheit ein", sagt Alexandra Strickner von Attac Österreich. "Unser politischer Kampf gegen Sonderklagerechte für Konzerne geht weiter."