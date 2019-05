Facebook

Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich Josef Moosbrugger © Markus Traussnig

Mit wie starken finanziellen Einbußen werden die österreichischen Bauern in der kommenden EU-Finanzierungsperiode rechnen müssen?

JOSEF MOOSBRUGGER: Ich kämpfe dafür, dass das Agrarbudget im bisherigen Volumen auch für die Zukunft sichergestellt ist. Wenn man die Leistungen der Bauern weiterhin will, muss man sie bezahlen, sonst wird es sie nicht geben. Man muss eine unmissverständliche Sprache pflegen, daher erwarte ich mir von der Bundesregierung Rückgrat in Brüssel.

