Flaggen von Kanada und der EU © (c) APA

Tag der Entscheidung in Luxemburg: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) klärt heute in einer Grundsatzentscheidung eine wesentliche Frage rund um ein hochemotionales Thema. Es geht um das Freihandelsabkommen Ceta, das zwischen der EU und Kanada paktiert wurde und für teils heftige Kontroversen gesorgt hat. Besonders intensiv wurde über das Thema Investorenschutz diskutiert. Als Ceta im September 2017 vorläufig in Kraft getreten ist – womit Zölle auf 98 Prozent aller Produktgruppen weggefallen sind – wurde dieser heikle Punkt vorerst ausgespart. Kritiker befürchteten, dass Unternehmen über demokratisch nicht legitimierte Schiedsgerichte Staaten verklagen und so unliebsame Gesetze verhindern könnten.