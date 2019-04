Das "Digitale Amt" des Digitalisierungsministeriums wird verbessert, um Scheinwohnsitzanmeldungen via Bürger-App - etwa in einem Ministerium - zu erschweren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Scheinwohnsitzanmeldungen sollen erschwert werden © APA/Herbert Pfarrhofer

Das „Digitale Amt“, Ende März von Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck vorgestellt und seither für die Öffentlichkeit live geschaltet, wird überarbeitet. Wie berichtet, ist es über die Bürger-App möglich (aber gesetzlich naturgemäß untersagt), den Wohnsitz beliebig anzumelden – Neos-Abgeordneter Gerald Loacker etwa meldete seinen Hauptwohnsitz kurzerhand digital am Stubenring 1 in Wien an – der Adresse des Digitalisierungsministeriums. Denn eine Bestätigung durch den Unterkunftgeber, wie bisher (analog) vorgeschrieben, ist nun nicht mehr nicht vorgesehen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.