Franz Viehböck, Österreichs erster Mann im All und Thomas Hassler © Joysys/(c) Robert Frankl

Vorvergangene Woche Gespräche in Israel, kommende Woche ein Treffen mit chinesischen Partnern, dazwischen Familienbesuche in Kärnten und Büroalltag in Weiz: Thomas Hassler, Geschäftsführer von Joysys, sammelt derzeit eifrig Kilometer. Notwendige Mühen auf der Zielgeraden eines Projekts. Denn noch im Sommer soll ein neues Blutdruckmessgerät auf den Markt kommen, das die Art der Messung revolutionieren „und neuer Standard werden soll“, wünscht sich Hassler. Nicht mehr Manschette, Blasbalg und Anzeigeinstrument sollen dann notwendig sein, sondern nur noch das zündholzschachtelkleine Gerät von Joysys und ein Smartphone.

