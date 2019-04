Zum 40. Jubiläum des Coppola-Filmklassikers „Apocalypse Now“ wurde eine völlig überarbeitete „Final Cut“-Version geschaffen. Die Weltpremiere erfolgt am Sonntag auf dem Tribeca Film Festival in New York. Möglich macht die noch nie da gewesene Qualität des cineastischen Meisterwerks auch eine Software aus Graz.

Geschäftsführer Franz Höller-Grasser © MN

Anfang des Monats feierte der fünffach oscarprämierte US-Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Francis Ford Coppola seinen 80. Geburtstag. Neben zahlreichen weiteren Filmklassikern wie „Der Pate I–III“ sticht in seinem Werk insbesondere auch sein Vietnamkriegsepos „Apocalypse Now“ hervor, das heuer wiederum 40 Jahre alt wird.

Auf dem am Mittwoch eröffneten Tribeca Film Festival in New York stehen Coppola und dieser Film am Sonntag im Rampenlicht. Denn zum Jubiläum präsentiert er dem Publikum eine völlig restaurierte „Final Cut“-Variante von „Apocalypse Now“ – und das in „4K Ultra HD“-Auflösung und Dolby-Sound. Coppola selbst hat bereits im Vorfeld begeistert angekündigt, dass der Film nun in „einer nie da gewesenen Qualität“ erstrahlt.

