© (c) Foto Melbinger/Campus 02 (Peter Melbinger)

Theresa Dietinger (18) studiert am Campus 02 Software Engineering. Das Studium war ihr nicht in die Wiege gelegt. Eigentlich hat sie die Matura an einem Gymnasium gemacht, fast ohne IT. Nur für Computer-Spiele hat sie sich immer schon interessiert...

Zur IT hat sie ihr Hobby gebracht, das Bouldern. Eine App wollte sie habe, ein Tool, mit dem sie ihre persönlichen Ergebnisse, den Trainingsfortschritt dokumentieren kann. Sie machte das, was viele junge Menschen tun: Sie suchte Informationen im Internet. Und lernte Programmieren.

Dass sie diesen Teil ihres Hobby einmal zum Beruf machen wollte, lag nicht gleich auf der Hand. Die vorwissenschaftliche Arbeit ließ sie auf den Geschmack kommen, eine Studieninformationsveranstaltung konkretisierte die Pläne, und der Campus 02 bot ihr das, was sie suchte: Lernen und Arbeiten gleichzeitig, learning by doing, von Anfang an.

Theresa Dietinger (18): Die Selbstlernerin Foto © (c) Foto Melbinger/Campus 02 (Peter Melbinger)

Wer das Bachelorstudium beginnt, hat den Job schon in der Tasche. Therese wird ab kommendem Semester bei den Software-Entwicklern der Firma DCCS arbeiten. Seit Herbst gibt es das Studium, seit Herbst ist Theresa dabei.

Nach zwei Semestern in den Betrieb

Die ersten beiden Semester waren noch der Theorie gewidmet. Campus 02, FH Joanneum und TU Graz erstellten gemeinsam das Curriculum. Es sind vor allem auch Vortragende der TU, die die ersten Vorlesungen und Übungen zum Thema Programmieren bestreiten.

Ab kommendem Herbst ist Theresa nur noch Montags und Dienstags an der FH. Von Mittwoch bis Freitag arbeitet sie im Betrieb. Sie darf lernen, sie darf ausprobieren, und sie bekommt bezahlt.

Rund 50 Firmen sind von Anfang an als Partnerfirmen an Bord, hoffen, dass sich die Studierenden für einen Job bei ihnen entscheiden. Ein "Captain" begleitet den Lehrgang, Willibald Erhart. Auch er hat Software Engineering studiert, bevor er bei "Saubermacher" an Bord ging, als Prokurist der Firmentochter pink robin GmbH. Er ist Mentor der Studierenden und Ansprechpartner für die Firmen, vermittelt "lessons learned", die ihn selbst weiterbrachten. Er schaut auch darauf, dass die Ausbildungsinhalte in den Betrieben stimmen.

Florian Reisinger (24) hat auf anderem Wege zu diesem neuartigen dualen Studium gefunden, das dem österreichischen Erfolgsmodell der Lehre nachempfunden ist, Ausbildung in der Schule und parallel dazu Training on the Job. Bei Florian begann es mit dem Job. Er arbeitet in einem Elektroinstallationsunternehmen im oststeirischen Gniebing. Die Lehre als Kommunikationstechniker bei e-Lugitsch hat er längst abgeschlossen, dank der Lehre mit Matura ist er in der IT-Abteilung seines Betriebes schon jetzt eine Schlüsselkraft.

Jetzt hat er sich dazu entschieden, noch einmal die Schulbank zu drücken. Neben dem Beruf. Wenn er den Bachelor als Wirtschaftsinformatiker in der Tasche hat, wird er sich überlegen, ob er – berufsbegleitend - auch noch einen dreisemestrigen Master angeht. Sein Betrieb kann sich alle zehn Finger abschlecken: Oliver ist vollwertige Arbeitskraft in der Firma, mit der Abwicklung innovativer Projekte betraut. Und er bringt neues Knowhow in die Firma, ist mit seinen IT-Kenntnissen up-to-date. Nichts ist älter in der IT als das Wissen von vor ein paar Jahren.

Florian Reisinger (24): Der Praktiker Foto © (c) Foto Melbinger/Campus 02 (Peter Melbinger)

Was hat sich verändert für den jungen Mann, seit er seine Lehre begann? "Die Welt hat sich verändert. Unsere Firma bietet heute ganz andere Dinge an als früher."

Cong Thann Nhan Vo (24), seine Freunde nennen ihn Christian, ist in Neudau aufgewachsen, seine Eltern stammen aus Vietnam. Er hat zwei Semester Jus studiert, bevor es ihn an den Campus 02 verschlagen hat. Dann wechselte er an die TU, in Richtung Softwareentwicklung und Wirtschaft, aber erst ein Kontakt beim Bundesheer wies ihm die endgültige Richtung. Der frühe Schritt in die Praxis hat es ihm angetan, gerade ist er dabei, sich "seinen" Betrieb auszusuchen.

Cong Thann Nhan Vo (24): Der Suchende Foto © (c) Foto Melbinger/Campus 02 (Peter Melbinger)

Er kann ihn sich tatsächlich aussuchen - die Firmen schätzen sich glücklich, wenn sich ein Student für sie entscheidet. Dieses Bewusstsein darum, schon jetzt gebraucht zu werden, erwünscht zu sein, unterscheidet diese Studierenden von ihren Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten, die ihre ersten beruflichen Erfahrungen als fixe Angestellte erst nach dem Abschluss machen.

Kristina Edlinger-Ploder ist die Rektorin des Campus 02, und gemeinsam mit ihren Partnern an FH Joanneum und TU hob sie das duale Studium aus der Taufe. Gemeinsam haben die steirischen Ausbildungsstätten Neuland betreten. Gemeinsam haben die Studierenden in Graz ihre ersten Schritte getan. Edlinger-Ploder ist stolz auf dieses jüngste "Kind" im Programm.

Mit Herbst beginnen die "Software Engineering"-Studierenden am Campus 02 ihre Praxis, und auch die Studierenden des Bachelorstudiums „Mobile Software Development“ an der FH Joanneum übersiedeln zu „ihren“ Firmen in die Obersteiermark. Die Vorlesungen besuchen sie künftig in Kapfenberg.

Bewerbungsfrist läuft

Gerade jetzt läuft die Bewerbungsfrist zum dualen Bachelor für die nächsten Erstsemestrigen. Noch bis zum 27. Mai an der FH Joanneum, bis 31. Juli am Campus 02. Mit Online-Bewerbung, Aufnahmetest und Aufnahmegespräch. Am 23. Mai gibt’s am Campus 02 die Info-Lounge, mit Informationen rund um die Bachelor- und die Masterstudien.

