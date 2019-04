Der große Andrang von Apple-Pay-Interessenten führte am Mittwoch zu einem "Stau". Karten wurden nicht installiert, Kunden aufgefordert, das Servicecenter der Bank anzurufen. Mittlerweile ist das Problem behoben.

Fehlermeldung wegen Überlastung © US

Erste Bank und Sparkassen starteten heute, Mittwoch, mit Apple Pay. Via iPhone, Apple Watch, iPad oder MacBook können mit damit Kunden sowohl in Geschäften als auch Online-Stores oder in Apps einfacher und bequemer bezahlen.

