© (c) APA/AFP/ISSOUF SANOGO (ISSOUF SANOGO)

Gefühlt fallen im weltweiten Web zurzeit regelmäßig Ostern, Weihnachten und der Geburtstag zusammen. Einmal wird via Smartphone-Browser plötzlich die „Google-Mitgliedschaft belohnt“, ein anderes Mal ist man der „glückliche Firefox-Gewinner dieses Tages“, fünf Minuten später gratuliert Facebook. Gemeinsam haben all diese Meldungen: Sie tauchen auf zuverlässigen Seiten auf, kopieren die optische Aufmachung dieser Seiten nahezu und locken mit fantastischen Gewinnen wie Smartphones von Samsung und Apple. Davor, so das Versprechen, müsse man nur noch schnell einen Fragebogen ausfüllen oder ein paar einzelne Fragen beantworten.

