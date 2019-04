Siegfried Wurzinger übernimmt den steirischen Traditionsbetrieb Stein Reinisch von Gründer Franz Konrad Reinisch und will „Marktvorsprung ausbauen“.

Siegfried Wurzinger © Stein Reinisch

"Der Rohstoff Stein erlebt eine Renaissance“, betont Siegfried Wurzinger. Der 39-jährige gebürtige Südsteirer hat gerade ein Ausrufezeichen in der steirischen Steinmetz- und Steintechnikbranche gesetzt, indem er das Traditionsunternehmen Stein Reinisch in Hainsdorf im Schwarzautal im Zuge eines Management-Buy-outs zur Gänze übernommen hat. Wurzinger hat das Unternehmen bereits in den vergangenen zwei Jahren operativ geführt.

