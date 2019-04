In den ersten drei Monaten des Jahres zählte man am Grazer Flughafen 198.736 Passagiere, berichtet "Austrian Aviation Net".

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Flughafen Graz/(c) ©Oliver Wolf

Die österreichischen Bundesländerflughäfen haben im ersten Quartal bis auf Linz alle Passagierzuwächse erzielt, geht aus einem Bericht des Online-Luftfahrtportals "Austrian Aviation Net" hervor. Demnach steigerte der größte Bundesländerflughafen Salzburg die Passagierzahl um 7,2 Prozent auf 705.893. Einen deutlichen Passagierrückgang gab es hingegen in Linz. Am Airport Graz gab es einen kleinen Zuwachs von 1,7 Prozent auf 198.736 Fluggäste.

2018 konnte das Passagieraufkommen in Graz im Vergleich zu 2017 von 959.098 um 7,5 Prozent auf 1.030.929 Fluggäste gesteigert werden. Das war das bisher beste Ergebnis in der Geschichte des Grazer Airports.

Aufgrund des Ausfalls der Wien- und Londonverbindung ging die Fluggastzahl am Flughafen Linz in den ersten drei Monaten um 18,2 Prozent auf 65.041 Personen zurück. Dem Sommer sieht der Airport laut einer Flughafensprecherin aber optimistisch entgegen: "Die angemeldeten Kapazitäten liegen bei 20 Prozent über dem Vorjahr, sodass wir in der Sommersaison mit spürbaren Zuwächsen rechnen", so die Sprecherin laut Luftfahrtportal.

Der Flughafen Innsbruck verzeichnete im ersten Quartal ein Plus von 4,5 Prozent auf 560.549 Passagiere. Am Flughafen Klagenfurt gab man laut Bericht keine detaillierten Zahlen bekannt. Laut Airport-Chef Michael Kunz wuchs die Passagierzahl um etwa 2 Prozent.