Symbolbild © APA/BIRGIT EGARTER

Die Vorbereitungen für die Osterjause beginnen am Karsamstag in der Regel schon in den Morgenstunden, den schließlich muss der Weihkorb pünktlich zur Fleischweihe gut gefüllt sein. Doch was ist, wenn plötzlich etwas fehlt? Kann man noch am Samstag geschwind Nachschub holen?

