Vor ziemlich genau zehn Jahren wagte Alexander Windbichler den ganz großen Sprung und eröffnete den ersten Serverstandort außerhalb Europas, in Tokio – einen Monat nachdem der Klagenfurter Anexia Deutschland gründete. Seither ist viel geschehen: Das erste eigene Rechenzentrum entstand vor sieben Jahren in Wien, kurz darauf wurde im Dezember 2012 Anexia Inc. in den USA ins Leben gerufen. Seit der Eröffnung des ersten Serverstandorts in Afrika 2015 ist das Klagenfurter Unternehmen nun auf allen Kontinenten vertreten.

