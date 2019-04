Facebook

© KLZ/Markus Traussnig

Bei diesem Unternehmen steht Beton für Umweltschutz: Ob für Kanalisationen, Kläranlagen, Ölabscheider, oder für Stützwandsysteme für Wasserschutz und gegen Hangrutschungen. Die SW Umwelttechnik AG, aus der vor 109 Jahren in Klagenfurt gegründeten Stoisser & Wolschner hervorgegangen, profitierte 2018 mit Betonbauteilen besonders auch vom Hoch- und Tiefbaubaubauboom in Ungarn und Rumänien. So erwirtschafteten die 460 Mitarbeiter 77,4 Millionen Euro Umsatz (plus 26,2 Prozent). Das Ergebnis (EBITDA) wurde von 7,1 auf 11,1 Millionen Euro erhöht, der Gewinn nach Steuern wurde sogar vervierfacht auf 4,6 Millionen Euro.

