Nintendos Milliarden-Coup 30 Jahre Gameboy: Wegbereiter in die mobile Spielewelt

Mit Wertungen wie „Kult“ oder „legendär“ sollte man möglichst sparsam umgehen. Wenn es um die – aus heutigem Blickwinkel – klobige und in seiner grauen Erscheinungsform eigentlich unästhetische Ur-Variante der tragbaren Spielekonsole „Gameboy“ geht, stehen sie dennoch an der Tagesordnung. Und das nicht zu Unrecht. Vor fast genau 30 Jahren, am 21. April 1989, hat der japanische Videospiele-Spezialist Nintendo um Entwickler Gunpei Yokoi damit eine neue Ära begründet. Damals wurde der Verkaufsstart in Japan eingeläutet, die USA und Europa, ab Herbst 1990, sollten folgen. Allein über die ersten drei Jahre gerechnet verkaufte Nintendo 32 Millionen Geräte – im Schnitt 29.200 Gameboys pro Tag.