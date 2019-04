Facebook

Siegfried Wolf © (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Das Amtsgericht Stuttgart bestellte Wolf bis zur nächsten Hauptversammlung (HV) gerichtlich zum Mitglied des Aufsichtsgremiums der Porsche Automobil Holding SE, wie der Konzern am Donnerstagnachmittag mitteilte. Über seine Wahl für eine komplette Amtsperiode entscheidet dann die HV am 27. Juni 2019 in Stuttgart.

Der Automanager war bis 2010 Vorstandschef der austrokanadischen Magna International Inc. und ist bereits Mitglied in verschiedenen Aufsichtsgremien, darunter etwa bei den deutschen Konzernen Continental und Schaeffler.