Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Susanne Hassler Kleine Zeitung

"Man muss die Menschen gernhaben und die Waren gernhaben“ – das waren für Friedrich Poppmeier einer der unumstößlichen kaufmännischen Grundwerte. Und er lebte sie auch. Mit Begrifflichkeiten wie „Pionier“, „Doyen“ oder „Legende“ wird bisweilen großzügig umgegangen, auf den 1933 geboren Vollblut-Kaufmann treffen sie freilich allesamt zu. Bereits nach dem Krieg half er seinen Eltern beim Aufbau des völlig zerstörten elterlichen Großhandelsgeschäftes in der Grazer Dreihackengasse. Gemeinsam mit seinem Vater gründete er 1958 die Handelsvereinigung Spar in der Steiermark und war damit auch Wegbereiter des heutigen Handelsimperiums. Denn 1970 folgte die Gründung der bundesweiten Spar-AG mit Sitz in Salzburg. „Ich wurde für 30 Jahre zum Wochenpendler“, erinnerte er sich vor wenigen Jahren im Gespräch mit der Kleinen Zeitung an diese Zeit zurück.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.