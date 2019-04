Nassfeld Seiwald und Herzog kaufen Landesanteil um 9 Millionen

Gailtaler Unternehmer Friedl Seiwald und Klaus Herzog erwerben mit BKS-Finanzierung Drittelanteil des Landes an Nassfeld Bergbahnen. Landesrat Martin Gruber: "Kärntner Lösung gelungen."

© Weichselbraun

Für das Nassfeld gibt es eine Kärntner Lösung, genau genommen sogar eine Gailtaler Lösung. Der Aufsichtsrat der Kärntner Beteiligunsverwaltung KBV gab Montag abend grünes Licht für die Privatisierung der 33,3 Prozent Anteile des Landes an der Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG. Für diesen haben die beiden Gailtaler Unternehmer Friedl Seiwald und Klaus Herzog mit ihrer SH Beteiligungs GmbH und einer Finanzierungszusicherung der BKS Bank ein Angebot in Höhe von neun Millionen Euro abgegeben. Das ist fast das Doppelte des Kaupfpreises, den die beiden Unternehmer gemeinsam mit Herbert und Martin Waldner auch für die 33,3 Prozent Anteile der Heta an den Nassfeld Bergbahnen stellten.

