Nach Aufregung Video mit WK-Präsident Mahrer wurde gelöscht

Die Grüne Wirtschaft übt Kritik an einem Video, das offenbar anlässlich des 70. Geburtstags von Ex-Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl an Funktionäre versendet wurde. Mittlerweile wurde das Video auf Youtube aber gelöscht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer fungiert in dem Video als begeisterter Taufpate für die neu gestaltete Lounge © APA/GEORG HOCHMUTH

Es sei ein merkwürdiges Video, welches da offenbar an Funktionäre der Wirtschaftskammer Österreich versendet worden sei, kritisieren Mitglieder der Grünen Wirtschaft.

Der Inhalt des "grotesken Videos": Die Umbenennung der Sky-Lounge im Dachgeschoss der Wirtschaftskammer Österreich in die "Christoph-Leitl-Lounge", und zwar anlässlich des 70. Geburtstages von Ex-WKO-Präsident Christoph Leitl. Das Video, welches bis Montagabend noch auf Youtube zu finden, wurde in der Zwischenzeit allerdings gelöscht.

Frage der Finanzierung

"Abgesehen von einem fragwürdigen Personenkult stellt sich die Frage: Wurden hier WKO-Mitgliedsbeiträge für eine private Feier und für die Produktion eines beinahe grotesk peinlichen Videos verwendet?", sagt die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth. Sie will deshalb in einer Anfrage an WKO-Präsident Harald Mahrer wissen, woher das Geld stammt: "Mahrer soll erklären, warum die Geburtstagsfeier in den Räumen der Wirtschaftskammer stattfand, wer diese bezahlt hat und wer das Video finanziert hat."

Bereits im Sommer 2018 war die Wirtschaftskammer schon einmal durch ein Video zur Arbeitszeitflexibilisierung aufgefallen, das einen regelrechten Shitstorm in den Sozialen Medien ausgelöst hat. "Willkommen in der neuen Welt der Arbeit" heißt das auf Youtube veröffentliche Gute-Laune-Lied, in dem die von der ÖVP-FPÖ-Regierung geplante flexible Arbeitszeitgestaltung gelobt wird und Ausweitung der Höchstarbeitszeit als etwas Gutes für die Arbeitnehmer dargestellt wird.