Ein Glas, das Flugzeugvorhänge ersetzt, oder der per Smartphone kontrollierbare Tisch für VIP-Jets: In Hamburg wollen steirische Betriebe ab heute auf der größten Messe für den Flugzeuginnenraum punkten.

Der Flugzeuginnenraum als Wirtschaftsfaktor © stock.adobe.com

550 Aussteller, knapp 20.000 Besucher und 180 Fluglinien. Die heute beginnende „Aircraft Interiors Expo (AIX)“ in Hamburg gilt nicht umsonst als Leitmesse für Kabineninterieur. „Alles, was wir hier sehen, findet sich oft wenige Monate später an Bord von unterschiedlichsten Airlines“, fasst Hugo Sampl vom gleichnamigen Spezialfedernerzeuger aus Gußwerk den Stellenwert der Messe zusammen.

