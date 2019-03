Facebook

Aufbruch, Abschied, Abflug - die nächsten Tage versprechen zahlreiche spannende wirtschaftliche Entwicklungen - von lokal bis global. Ein Überblick.

Los geht's bereits am Wochenende: Mit 4274 neu gegründeten Unternehmen wurde im Vorjahr in der Steiermark ein neuer Rekord verbucht. Dieser Gründergeist soll weiter forciert werden. Seit Jahren gilt dafür die Gründermesse im Grazer Messecenter als wichtige Anlaufstelle für potenzielle Unternehmensgründer. Angehende Selbstständige finden am Samstag, 30. März, von 9 bis 17 Uhr alle zentralen Anlaufstellen - von den Finanzierungsprofis über Serviceberater bis hin zu Förderstellen – auf einem „Fleck“.

Weichenstellungen

Der April startet am kommenden Montag mit einer wirtschaftspolitischen Weichenstellung: In der neu formierten Staatsholding ÖBAG übernimmt Thomas Schmid (43), Generalsekretär im Finanzministerium, als Alleinvorstand die Geschäfte. Die Bestellung des ÖVP-nahen Tirolers im Aufsichtsrat erfolgte einstimmig. Während die Personalentscheidung etwa seitens Industriellenvereinigung begrüßt wurde, gab's Kritik aus der Opposition, die einmal mehr „Postenschacher“ wittert. Über die neue ÖBAG sollen die Bundesbeteiligungen ja wieder aktiver gemanagt werden als das bei den Vorgängergesellschaft ÖBIB und ÖIAG der Fall war. Schmid soll daher selbst in Spitzenpositionen der Aufsichtsräte von den Beteiligungsfirmen einziehen. Die Republik hält über die ÖBAG Anteile an der Post (52,85 Prozent), an der OMV (31,5 Prozent), der Telekom (28,42 Prozent) sowie an den Casinos Austria (33,24). Neu hinzugekommen ist die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Das Gesamtportfolio der ÖBAG - im Besitz aller Österreicher - beläuft sich auf rund 23 Milliarden Euro. Der Verbund-Anteil (51 Prozent) bleibt zwar weiterhin im Eigentum des Finanzministeriums, wird aber nun von der ÖBAG verwaltet.

Arbeitsmarkt im Fokus

Mit Spannung werden am Montag mit den März-Zahlen auch die neuen Daten vom Arbeitsmarkt erwartet. Zuletzt häuften sich die Konjunkturprognosen, die von einer Eintrübung des Wachstums ausgehen. Wann und wie sich diese Delle auch auf dem Arbeitsmarkt niederschlägt, wird sich zeigen. Im Februar verbuchte die Steiermark mit einem Minus von 10,9 Prozent im Vergleich aller Bundesländer den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit. 40.402 Personen waren laut AMS-Statistik im Februar arbeitslos gemeldet (-4930 Personen). Einschließlich der 8053 Schulungsteilnehmer waren 48.455 Personen ohne Job (-11,0 Prozent).

Proteste mit „Überraschungseffekt“

Auch die Finanzwirtschaft steht in der kommenden Woche im Fokus. Nachdem am Mittwoch auch die vierte Runde der KV-Verhandlungen für Bankangestellte ohne Ergebnis abgebrochen wurde, plant die Gewerkschaft bereits ab Wochenbeginn "Aktionen" vor Bankfilialen. Störungen des Geschäfts seien möglich, wurde angekündigt. Ort und Zeit der Protestmaßnahmen sollen übrigens nicht angekündigt werden, die Arbeitnehmervertreter setzen gewissermaßen auf den „Überraschungseffekt“. Die Arbeitgeber reagieren auf das Vorgehen der Gewerkschaft mit Unverständnis. Man habe zuletzt „mit 2,66 Prozent Erhöhung plus voller Anrechnung der gesetzlichen Elternkarenzzeiten bei niedrigerer Inflation als im Jahr davor, ein absolut faires Angebot gelegt“, wird betont. Die Arbeitnehmer sprechen indes davon, dass das „einer der schlechtesten Abschlüsse der laufenden KV-Saison“ wäre. Weiterverhandelt wird übrigens erst am 23. April.

Bilanz, Ausblick und Abschied

Die Steiermärkische Sparkasse wird am Dienstag ihre Jahresbilanz für 2018 legen, zuletzt hatte das Institut mit einem Zukauf in Nordmazedonien für Aufsehen gesorgt – es ist die erste Akquisition der Steiermärkischen seit dem Jahr 2008. Eine weitere Besonderheit dieser Bilanz-Präsentation: Zum letzten Mal wird das Vorstandsquartett um Gerhard Fabisch, Franz Kerber, Georg Bucher und Sava Dalbokov in dieser Konstellation die Jahreszahlen präsentieren. Kerber erreicht im Mai das satzungsmäßige Alterslimit und geht - nach fast exakt 40 Jahren bei der Steiermärkischen, deren größten Teil er im Vorstand war - in den Ruhestand. Bereits vor einem Jahr wurde die Nachfolge geregelt und das Vorstandsteam für die neue Funktionsperiode ab Juni 2019 beschlossen. Vorstandschef bleibt Gerhard Fabisch, auch Georg Bucher behält sein Vorstandsmandat, während Sava Dalbokov aus dem Vorstand ausscheidet. Neu im höchsten Führungsgremium vertreten sind ab Juni Oliver Kröpfl und Walburga Seidl, mit der erstmals in der bald 200-jährigen Geschichte der Bank eine Frau in den Vorstand einzieht.

Und noch etwas Fernweh ...

Einen Vorgeschmack auf die Sommerreisezeit bietet am Freitag der Reisekonzern „TUI Austria“ – am Flughafen Graz werden u. a. Reisetrends und Neuigkeiten vorgestellt. Apropos Flughafen Graz: Bereits am kommenden Sonntag tritt dort der Sommerflugplan in Kraft.

