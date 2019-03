Weil Erwartungen an ein neuartiges Produktionsverfahren verfehlt wurden, muss die oststeirische Gesellschaft Isobasalt Insolvenz anmelden. Die Passiva liegen bei 20,1 Millionen Euro.

Isobasalt: Die in Bau befindliche Produktionsanlage im Jahr 2016 © Zottler

Die oststeirische Gesellschaft Isobasalt GmbH ist insolvent. Wie der KSV1870 Donnerstagabend berichtete, wurde heute über das Vermögen des in Großwilfersdorf ansässigen Dämmstoff-Unternehmens ein Konkursverfahren am Landesgericht in Graz beantragt.