Mario Herger © Eric Millette

Sie leben seit 2001 im Silicon Valley, forschen nach Technologietrends und beraten Unternehmen in den Bereichen Innovation und digitale Transformation. Ist die Digitalisierung nun etwas Gutes oder etwas Schlechtes in unserer Lebens- und Arbeitswelt?

MARIO HERGER: Jede Technologie ist an sich neutral. Nehmen wir beispielsweise Autos. Sie bringen uns sehr viel Gutes, andererseits kommen im Straßenverkehr auch immer wieder Menschen ums Leben. Und natürlich gibt es Menschen, die neue Technologien nutzen, um Hass zu verbreiten. Wir fokussieren uns aber oft auf die negativen Dinge und vergessen dabei die positiven. Ich bin Optimist. Ausbalancierte Technologie erlaubt uns, mehr Mensch zu sein. Wir können uns besser verwirklichen. Heute verschwenden wir oft Zeit, um Geld zu verdienen. Technologie und Wissenschaft machen es möglich, dass das künftig weniger der Fall sein wird.

Wer sind die Gewinner der Digitalisierung?

Zu den Gewinnern der Digitalisierung zählen wir alle. Wir alle profitieren davon und nicht nur Google & Co., wie immer gesagt wird. Diese Firmen bieten vielmehr Technologien an, die Zeit extrem wertvoll machen. Man braucht beispielsweise deutlich weniger Zeit für Recherchen als früher. Und die Daten sind wertvoll. Es wird gezielter angeboten, wofür ich mich interessiere. Die Systeme werden immer besser. Daten können aber auch ein Sicherheitsaspekt sein. In Kalifornien beispielsweise fährt der Großteil der Frauen nicht Taxi oder U-Bahn, sondern Uber. Weil da genau nachvollziehbar ist, wer wen zu welchem Zeitpunkt wohin bringt - und das bedeutet eben mehr Sicherheit.

Alle schnell wachsenden Unternehmen kommen aus den USA. Ist Europa überreguliert?

In Europa wird alles sehr schnell negativ gesehen. Es wird viel reguliert und „vorgedacht“. Der Blick auf neue Technologien ist in den Staaten ein anderer. Wenn es um Innovationen geht, ist es nämlich oft wichtig, die Erfahrung zu machen und einfach auszuprobieren. Und das ist der Unterschied zu Europa - in den USA lässt man einmal tun und erst, wenn es zu Problemen kommt, greift man ein.

Zur Person Der Wiener Mario Herger lebt seit 2001 im Silicon Valley. Er forscht zu Technologietrends, schreibt dazu Bücher und berät Unternehmen zu Themen wie Innovation, Kreativität oder Silicon Valley Mindset. Vorher war er viele Jahre bei SAP, unter anderem als Entwicklungsleiter und Innovationsstratege. Sein neuestes Buch: „Foresight Mindset: Wie man Trends frühzeitig erkennt“.

Auch immer mehr Klein- und Mittelunternehmen erkennen, dass sie sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen müssen, wenn sie erfolgreich bleiben wollen. Wo fängt man an?

Vorreiter sind die Chefs und Eigentümer dieser Unternehmen. Sie müssen die Neugier haben, sich mit solchen Technologien auseinanderzusetzen. Sonst reden alle von Digitalisierung, aber keiner macht es, und es ist im Unternehmen eine Scheinaktivität. Zum Beispiel könnte man sich vornehmen, jede Woche eine neue App herunterzuladen, sich mit dieser zu beschäftigen, um zu sehen, was sie kann und ob man sie brauchen könnte. Jeder, der in einer Führungsposition ist und das Unternehmen in die Zukunft führen will, hat die Aufgabe, sich auch selbst für Technologien und Trends zu interessieren. Nur dann werden auch die Mitarbeiter mitziehen und mit Ideen kommen.

Wie also gelingt dieser Schritt in die digitale Zukunft?

Eigentlich müsste man den gesamten Prozess im Unternehmen komplett neu designen. Das heißt, vom Digitalen ausgehen und nicht einfach versuchen, das Digitale drüberzugeben. Das Digitale ist der Kern.

Ist das eine Frage des Mindsets, also der Geisteshaltung?

Zu mir kommen immer wieder Gruppen aus Europa ins Silicon Valley. Und wenn dann jemand sagt, dass das bei ihm im Betrieb aber nicht funktioniere, dann muss er mir sagen, welche Möglichkeiten es gebe und was zu tun sei, damit der Betrieb doch mitzieht. Eben eine Frage des Mindsets.

Wie gut sind die Betriebe in Österreich tatsächlich auf die Digitalisierung vorbereitet?

Österreich ist da weiter als beispielsweise Deutschland. Im Denken und in der Offenheit gegenüber solchen Themen. Wir sind nicht perfekt und vieles könnte rascher vorangehen. Aber wir haben eine große Anzahl von Klein- und Mittelunternehmen, und wenn da die Chefs und Eigentümer mitziehen, können Veränderungen schnell gelingen.

Ein wesentliches Thema und Schreckgespenst für viele ist die Frage: Wird die Digitalisierung Jobs kosten?

Natürlich werden gewisse Berufe verschwinden. Aber es werden neue entstehen, auch qualitativ bessere, und es wird künftig neue Berufsfelder wie beispielsweise den Experten für künstliche Intelligenz geben. Man wird nicht mehr 40 Jahre lang denselben Job machen, sondern vielleicht alle fünf bis zehn Jahre etwas anderes. Umschulungen werden ein Thema sein. Und man wird immer weiterlernen. Auch in den Schulen werden Lerninhalte anders vermittelt werden. Es wird vielleicht ein viel interessanteres Leben sein, das wir dann führen werden.

In Ihrem neuen Buch „Foresight Mindset“ geht es vor allem um Trends und wie man diese erkennt, bevor sie Trends sind. Wie gelingt das?

Es gibt eine ganze Bandbreite von Zukünften, die wir beeinflussen können. Zum Beispiel, wenn man aus der eigenen Branche rausgeht und schaut, wo die Technologie noch verwendet wird. Wenn man die Technologie einer Branche auf breiter Front in verschiedenen Branchen sieht, dann scheint das etwas zu sein, das tatsächlich massiv daherkommt. Eine Idee oder Erfindung liegt häufig schon in der Luft. Es lässt sich irgendwie vorhersagen, dass bestimmte Dinge kommen werden. Zukunftstrends lassen sich so erkennen.

