Mahle-Sprecherin"Es ist noch nicht die Rede von einzelnen Werken"

Am Montag hat Mahle ein Sparprogramm inklusive Stellenabbau außerhalb Deutschlands kommuniziert. Ob auch Mitarbeiter des Mahle-Werkes in St. Michael ob Bleiburg betroffen sein könnten, dazu gäbe es "noch keine "Konkretisierung".

Bei Mahle in St. Michael ob Bleiburg sind 2000 Menschen beschäftig © Markus Traussnig

Mehr als 2000 Mitarbeiter arbeiten in Kärnten für den deutschen Autozulieferer Mahle. Wegen des technologischen Wandels in der Branche hat der Konzern am Montag überraschend einen Stellenabbau außerhalb Deutschlands angekündigt. 170 Produktionsstandorte mit insgesamt 78.000 Mitarbeitern hat Mahle auf fünf Kontinenten.

