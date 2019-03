Facebook

Noch bis 22. April sind auf der Tauplitz die Skilifte in Betrieb. Nach einem Wechselbad - „Schneechaostage“ im Jänner, Prachtbedingungen im Februar - sei die bisherige Saison „sensationell“ verlaufen, zieht Bergbahnen-Sprecher Bernhard Michelitsch eine erste Bilanz. Der Fokus der im Eigentum des Wiener Rechtsanwalts Hubert Mayrhofer stehenden Liftgesellschaft liegt aber bereits auf ehrgeizigen Ausbauplänen für die kommenden Jahre. So werden bis zum nächsten Winter die Talstation in Tauplitz um 1,5 Millionen Euro umgebaut - ein neues Skidepot und Bistro kommen - und der Parkplatz erweitert, kündigt Sprecher Bernhard Michelitsch an.

