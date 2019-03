Am 30. März geht in Graz wieder die Gründermesse über die Bühne. Nach dem steirischen Gründerrekord 2018 soll der Gründergeist im Land noch stärker angefacht werden.

© MCG/(c) Kanizaj | 2018

Mit 4274 neu gegründeten Unternehmen wurde im Vorjahr in der Steiermark ein Rekord verbucht. „Das ist höchst erfreulich, im Schnitt werden pro Tag zwölf neue Unternehmen in der Steiermark gegründet“, betont Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk. Ein Ruhekissen dürfe das aber nicht sein. Um den Unternehmergeist im Land weiter zu fördern, geht am Samstag, 20. März, bereits zum sechsten Mal die Gründermesse im Grazer Messecenter über die Bühne. Bei den vergangenen fünf Auflagen konnten fast 3400 angehende Gründer begrüßt werden, so Messe-Chef Armin Egger.

Finanzierungsprofis, Serviceberater, Förderstellen

Auch heuer werden mehr als 40 Aussteller - von Finanzierungsprofis über Serviceberater bis hin zu Förderstellen - mit dabei sein. „Die Gründermesse hat sich zu einem Marktplatz, einem Treffpunkt für Gründer entwickelt“, sagt der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl, auf die Landeshauptstadt entfällt rund jede vierte Unternehmensgründung in der Steiermark. Die Stadt bringe sich sowohl bei monetären als auch bei nicht-monetären Förderungen stark sein. Franz Kerber, stellvertretender Vorstandschef der Steiermärkischen Sparkasse, verweist darauf, dass rund 40 Prozent des Neugeschäfts im Kommerzkundenbereich der Sparkasse auf Gründer entfalle. „Wir brauchen diesen unternehmerischen Nachwuchs, so Kerber. „Je besser die Beratung, desto geringer ist die Ausfallquote.“

Burghard Kaltenbeck, Chef der Steirischen Wirtschaftsförderung (SFG), verweist darauf, dass eine Neugründung nicht immer bei null starten müsse. „Wir haben ein neues Förderprogramm für Betriebsübernahmen aufgelegt.“ Details zur Initiative „Weiterführen!“ und weiteren Förderungen bietet die Gründermesse. Infos unter: www.gruendermessegraz.at