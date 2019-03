54.000 Pakete will die Post in Kalsdorf pro Tag sortieren. Bereits 2020 soll das neue Zentrum in Betrieb gehen.

Zum Spatenstich in Kalsdorf kam auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer © Ballguide

Die Post AG baut in Kalsdorf südlich von Graz ein neues Paketzentrum um rund 60 Millionen Euro. Am Montag erfolgte die Spatenstichfeier, tatsächlich hat der Bau auf dem 167.500 Quadratmeter großen Gelände bereits begonnen. Im dritten Quartal 2020 soll der Vollbetrieb anlaufen. 280 Mitarbeiter sind am Standort vorgesehen. 54.000 Pakete pro Tag sollen in dem Logistikzentrum sortiert werden.