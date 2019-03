Dienstag, 9. April *4STARTUPS*: der 4STARTUPS-Tag bietet ein umfangreiches Programm auf zwei Stages für und mit Entrepreneueres, Start-ups und Start-up-Institutions, Business Angels, Investors und Pioneering Personalities. „Industry 4.0“ u. a. mit Georg Kapsch (Präsident der österreichischen Industriellenvereinigung) und Sabine Herlitschka (Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria AG), „Global capital Markets“ mit Dirk Müller (Fondsmanger, Autor) und Christoph Boschan (CEO Wiener Börse AG). Der 4Startups-Tag bietet "pitching sessions", Keynotes und Panels zu Trendthemen. Erstmals verleiht Bundesministerin Margarete Schramböck exklusiv den Staatspreis Digitalisierung am Festival.

Mittwoch, 10. April *4FUTURE*: It’s all about the next generation: Themen wie „Education 4.0“ mit Gerald Lembke (Professor, Buchautor, Redner) und Rohayl Varind (Social Entrepreneur, Innovator & Pädagoge, Gründer der Slum School (Pakistans erste Solar Night School)), „Gender & Diversity“ mit Bettina Vogler-Trinkfass (Country Manager Procter & Gamble Österreich) und Thomas Lichtblau (Geschäftsführer BIPA/Rewe Group) oder „The Future of Sports“ mit Skisprung-Legende „Eddie the Eagle“ und Matthias Walkner (Rallye Dakar Champion, World Champion - Rallye Raid Bike) stehen am 4FUTURE-Tag auf dem Programm.

Donnerstag, 11. April *4GAMECHANGERS*: Sessions, Panels und Keynotes rund um die Gamechanger aller Altersklassen, Start Ups und Unternehmen, Stakeholder aus Wirtschaft, Industrie und Politik, der Medienbranche und große Persönlichkeiten: Am 4GAMECHANGERS-Tag stehen Topics wie „Medien & Kommunikation“ mit erstmaligem CO-Host Max Conze (CEO ProSiebenSat.1 SE) und Thomas Arnoldner (CEO A1 Telekom Austria Group), „Artificial Intelligence“ mit Nadia Magnenat-Thalmann (Gründerin und Leiterin MIRALab an der Universität Genf, Informatikerin, Direktorin Insitute for Media Innovation Nanyang Technological University Singapur) und Sepp Hochreiter (Leiter des AI LABs am Linz Institute of Technology) und auch „China: Competitor or Role Model“ diskutiert von Trevor Traina (US-amerikanischer Unternehmer und Botschafter der Vereinigten Staaten in Österreich) und Jung Chang (millionenfache Bestseller-Autorin und Rule-Breaker) im Mittelpunkt.

Infos und Preise zum Ticketkauf gibt's unter 4gamechangers.io