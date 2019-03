In Österreich wurden im Vorjahr 4187 Fertigteilhäuser errichtet. Allerdings waren nur 147 davon zertifizierte Passivhäuser. Ein Unterschied, den es ab 2020 nicht mehr geben wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Hälfte der Fertighäuser wird schlüsselfertig ausgeliefert © drubig-photo - Fotolia

In Österreich wurden vergangenes Jahr 4.187 Fertigteilhäuser errichtet. Der Anteil an allen neu gebauten Ein- und Zweifamilienhäusern lag damit bei 28 Prozent. Die Herstellerumsätze dieser Häuser stiegen um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 759,4 Mio. Euro. Als Gründe nannte die Plattform Branchenradar am Freitag die steigenden Herstellkosten und einen Trend zu teureren Fertighäusern.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.