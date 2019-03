Facebook

„Wir erwerben eine Legende“, sagte Jürgen Fenk, Mitglied des Executive Boards der Signa-Gruppe, am Freitag in Wien. Eine gemeinsame Gesellschaft von Signa und des New Yorker Immobilienentwicklers RFR Holding habe eine Kaufvereinbarung mit den bisherigen Eigentümern, dem Abu Dhabi Investment Council und mit Tishman Speyer, unterzeichnet.

Der Kauf des 319 Meter hohen Wolkenkratzers passe perfekt in das Signa-Konzept des Erwerbs historischer Gebäude in besten Innenstadtlagen, hieß es.

Laut diversen Medienberichten soll der Kaufpreis bei etwas mehr als 150 Millionen Dollar (rund 134 Mio Euro) liegen. Die Signa-Gruppe gehört mit einem Immobilienvermögen von mittlerweile mehr als 14 Milliarden Euro zu einem der größten Immobilieninvestoren in Europa. Das 1930 erbaute Chrysler Building mit seiner silbern glänzenden Spitze und den darunterliegenden Edelstahlbögen aus der Art-Deco-Zeit hat 77 Stockwerke. Es gilt als renovierungsbedürftig.