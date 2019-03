Facebook

Die Boeing 737 Max muss nun auch in den USA auf dem Boden bleiben © APA

Nach zahlreichen anderen Ländern haben auch die USA ein Flugverbot für Boeing-Maschinen vom Typ 737 MAX 8 und MAX 9 erteilt. US-Präsident Donald Trump erteilte am Mittwoch eine entsprechende Anweisung an alle Fluggesellschaften.

Am Wochenende war eine 737 MAX 8 in Äthiopien aus bisher ungeklärten Gründen abgestürzt. Dabei starben 157 Menschen. Einige Monate zuvor war auch in Indonesien eine 737 MAX 8 niedergegangen. Dabei kamen 189 Menschen ums Leben. Die Boeing-Aktien verloren nach der Entscheidung an der Wall Street weiter an Wert.

Flugzeugabsturz: Piloten warnten vor Problemen

Flugverbot für Boeing 737 Max 8

