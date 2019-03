Facebook

Der neu gestaltete "Shoppingtempel" in Tavagnacco © KK

70 Handelsimmobilien-Projekte setzte Walter Mosser in seiner Laufbahn bereits um. Sie wurden geplant, gebaut, vermietet und oft wieder verkauft. Längst ist seine MID über den Tellerrand gewachsen: In Tschechien, in der Slowakei, Ungarn, Slowenien und Kroatien, aber auch in Österreich betrieb bzw. betreibt MID vor allem Retail-Projekte.

Vor zwei Jahren rückte ein anderes Nachbarland in den Fokus der Projektentwickler: „Wir gehen nicht dorthin, wo die Masse ist, sondern wo es keinen Run gibt.“ So kam Mosser auf Friaul-Julisch-Venetien, die wohlhabende nordöstliche Region Italiens. Die neue rechtspopulistische Regierung in Rom gefällt ihm: Das geplante Mindesteinkommen fördere den Konsum, „und das bringt Steuern“.

