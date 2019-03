Kooperation mit steirischer Landwirtschaftskammer: Energie Steiermark bietet Stromtarif „steirerAGRAR“ bundesweit an.

Vorstand Christian Purrer (Mitte) freut sich über die Kooperation der Energie Steiermark mit Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher (re.) und Kammerdirektor Werner Brugner © Energie Steiermark

Nach Angaben der Energie Steiermark ist es eine österreichweite Premiere: Erstmals "gibt es einen speziellen Stromtarif mit Preisvorteilen für Land- und Forstwirte", teilt das Unternehmen mit. Ab sofort können demnach rund 36.500 landwirtschaftliche Betriebe von diesem neuen Angebot namens "steirerAGRAR" profitieren. Der Sonder-Tarif sei auch für Landwirte in ganz Österreich buchbar.

„Wir sehen Landwirte als wesentliche Partner in unserer Nachhaltigkeits-Strategie, daher wollen wir sie besonders unterstützen“, wird Vorstandssprecher Christian Purrer in einer Aussendung zitiert. „Im Agrarbereich gibt es im Unterschied zu Haushalten und Unternehmen andere Anforderungen an die Energieversorgung und auch andere Lastprofile. Mit diesem neuen Tarif nehmen wir darauf Rücksicht“.

Vergünstigung von bis zu 20 Prozent in Aussicht gestellt

Das Produkt „steirerAGRAR“ werde "auf die Bedürfnisse von Milch-, Obst-, Weinbau- oder Mastbetrieben individuell adaptiert. Unterm Strich erwartet Landwirte in jeder Betriebsgröße eine wesentliche Vergünstigung, diese beträgt bis zu 20 Prozent.“

„Es geht uns aber nicht nur um den Tarif selbst, wir wollen Landwirte auch mit anderen Energielösungen in Sachen Effizienz und Sicherheit stark unterstützen“, so Vorstandsdirektor Martin Graf, „dabei geht es vor allem um Fragen der Energie-Speicherung (zum Beispiel zur Kühlung in der Milchwirtschaft), den Einsatz von Photovoltaik (zum Beispiel auf Stall-Dächern) und die Notstromversorgung nach Unwetter-Schäden“.

"Zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen"

Die Entwicklung des Produkts sei "in enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer Steiermark" erfolgt. „Unsere steirischen Bauernhöfe können mit dem neuen Stromtarif der Energie Steiermark die Energiekosten senken und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Denn der angebotene Strom kommt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen der Steiermark“, sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher.